Мэр поручил вручную удалять наледь с проблемных тротуаров Барнаула

"Автодорстрой" по поручению мэра Барнаула усилит меры борьбы со снегом и гололедом на тротуарах, сообщает городская администрация.

В первую очередь это касается проблемных участков, которые по тем или иным причинам невозможно очищать механизированным методом.

Уборка и очистка таких тротуаров будет осуществляться вручную в соответствии со специально составленным графиком.

В местах же, где ширина пешеходных дорожек достаточна для проезда снегоуборочной техники, основные мероприятия проводятся ночью.

Трактора с щетками сметают снег на придорожный лоток, где формируется снежный вал для снегопогрузчика.

В случае сильного снегопада работа продолжается и днем. После уборки дорожки посыпают песком.