Ученик девятого класса в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья, сообщает телеканал "360".

Отмечается, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе. Он пострелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось.

"Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу", — сказал представитель школьной администрации.

В результате происшествия никто не пострадал. Подростка задержали на улице, сейчас на месте работает полиция.

Один из учеников рассказал, что подросток пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал.

Известно, что мальчик находится под опекой бабушки и дедушки. Его маму и папу лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также его две сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении.