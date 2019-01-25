Депутат Госдумы Игорь Торощин заявил, что управляющие компании в будущем могут обязать установить датчики утечки газа во всех многоквартирных домах, где установлено соответствующее оборудование, сообщает РИА ФАН.
Торощин пояснил, что предусмотреть на законодательном уровне возможность установки специальных датчиков необходимо в связи с последними трагическими событиями.
Кроме того, как он заявил, сотрудники газовых служб должны иметь беспрепятственный доступ в квартиры домов с газовыми плитами.
Свои предложения Торощин уже направил в Минстрой и комитет нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.
"Государство, в первую очередь в лице министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обязано приложить максимальные усилия для предотвращения подобных инцидентов впредь", — подчеркнул Торощин в своем обращении.
Датчики утечки газа, по его мнению, будут установлены управляющими компаниями в течение ближайших трех-пяти лет.
Комментарии
Готовьте денежки )
Давно пора. Умное предложение
Сделать правильно - будет дорого. Сделать дешево - не будет работать.
Все проверки оборудования должны быть БЕСПЛАТНЫМИ!
Игиловцы снимают квартиру с газом, открывают газ, потом дистанционно взрывают. Им наплевать на датчики утечки газа. В Магнитогорске бородатые узбеки квартиру снимали.