Фото: vk.com/barneos22

Столкновение грузовика и лесовоза произошло днем в пятницу, 25 января, на трассе Алтай — Кузбасс — в результате аварии блокировано движение.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Проезда нет. Движение стоит в обе стороны на мосту в сторону Кемерово возле Залесово. На место происшествия приехали "скорая" и МЧС". — отмечает автор заметки.

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, уточнив, что авария случилась в 14:15 на 89 километре указанной трассы в Залесовском районе.

Информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.