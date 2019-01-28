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"Отложенный спрос" и "кусающиеся" иномарки: почему автокредиты становятся больше

, ИА "Амител"
На сегодняшний день автокредитование остается одним из основных способов приобретения автомобилей

Фото:autoexpert-nn.ru

Сегодня доля "кредитных авто" составляет более 50% от общего числа продаваемых в России автомобилей.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в период с января по октябрь 2018 года сумма выданных займов составила 485,4 млрд рублей — это на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Рекордную за все время наблюдения сумму автокредитов российские банки также выдали в октябре — она составила 56,9 млрд рублей.

В чём причина роста кредитования?

Как уточняет НБКИ, увеличение количества автокредитов связано, прежде всего, с удорожанием иномарок, а также с улучшением процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Не менее важным фактором стал и эффект "отложенного спроса": если в предыдущие кризисные годы люди откладывали покупку автомобиля, то сегодня при нестабильном курсе рубля и постоянно повышающихся ценах на автомобили возникли объективные предпосылки для покупки.

С учетом прогнозов повышения ключевой ставки ЦБ РФ автокредит сейчас выглядит наиболее привлекательно. В дальнейшем рост цен на автомобили и ставок по кредитам могут сделать такую покупку фактически недоступной для большей части потребителей. 

Однако, несмотря на то, что автокредит — один из наименее рисковых для банков (по данным НБКИ, доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в России в третьем квартале составила 8% общего объема), получить одобрение удается не каждому. Сегодня  банки стараются активнее кредитовать граждан, имеющих стабильные доходы и хорошую кредитную историю, но доходы населения далеко не всегда можно назвать "стабильно высокими". Приобрести автомобиль за наличные средства, откладывая с зарплаты, для многих становится ещё большей проблемой: накопления зачастую растут намного медленнее, чем цены.

Можно ли найти решение?

Очевидно, что если финансов на покупку наличными недостаточно, а банк отказал в кредите, возникает потребность в заемных средствах, которые могут предоставить надёжные микрофинансовые организации. Решить вопрос максимально быстро можно в компании "Содействие Финанс Групп". А чтобы наглядно оценить выгоду и риски, рассмотрим ситуацию на примере реальных кейсов компании.
В офис компании "Содействие Финанс Групп" обратился мужчина , который давно работает в такси на аренде автомобиля с выкупом. Ежедневно за аренду клиент платил 1100 рублей, что в месяц обходилось ему в 33 тысячи. Очевидно, что это очень большая финансовая нагрузка. Мужчина принял решение выкупить машину одним платежом — внести оставалось примерно 120000 рублей. В "Содействии" ему оформили займ на 24 месяца с ежемесячным платежом в 12000 рублей. Клиент остался доволен, т.к. нагрузка значительно уменьшилась, а свободные средства составили 21000 ежемесячно. Теперь клиент зарабатывает деньги уже на своей машине — с меньшими рисками и с большим доходом.

Ещё один случай: женщина хотела купить машину, но в той ценовой категории, на которую рассчитывала, не нашла ничего подходящего. Банк отказал ей в кредите, и клиентка обратилась в "Содействие Финанс Групп". Первоначальный взнос был небольшой, поэтому специалисты компании вошли в положение и согласовали максимально возможную сумму. Но клиентке все равно не хватило 30000 рублей, к тому же зарплата должна была поступить на счёт только через 6 дней, а продавец не хотел ждать. Тогда в "Содействие Финанс Групп" женщине предложили оформить договор изначально под стоянку с последующим переоформлением под ПТС после довнесения средств. Плюс ещё немного помогли сторговаться по цене. В итоге клиентка осталась очень довольна. Уже через 6 дней она внесла недостающие 30000 рублей и забрала свою машину.

Тоже задумались о покупке авто до повышения цен? Тогда самое время обратиться в компанию "Содействие Финанс Групп", находящуюся под контролем Банка России. Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Сотрудники компании помогут получить заем в день обращения на условиях, выгодных именно вам, и оформят все документы в течение одного часа.

Оформляйте заявку на заём на покупку автомобиля.

Если хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов, или обсудить вашу ситуацию — звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

Офис МКК ООО "Содействие Финанс Групп"
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*По данным Объединенного кредитного бюро

МКК ООО "Содействие Финанс Групп". ИНН 5406690643, ОГРН 1115476142275. Свидетельство о регистрации № 2120754001764 от 21.11.2011. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на декабрь 2018 года.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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