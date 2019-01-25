Неизвестные пытались сжечь заживо 15-летнего школьника в Москве

В Москве неизвестные пытались сжечь заживо 15-летнего учащегося одной из школ на северо-западе столицы, сообщает "Московский комсомолец".
Инцидент произошел вечером 24 января на улице Берзарина. Злоумышленники сначала облили мальчика неустановленной жидкостью, а потом подожгли.
Школьника доставили в городскую больницу. Врачи диагностировали ожоги 98% тела. Актуальная информация о состоянии пострадавшего неизвестна. По факту случившегося проводится проверка.
Источник ТАСС сообщил, что ученик 9 класса госпитализирован с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени.
Правоохранители ищут потенциальных очевидцев случившегося. Взять более детальные показания у потерпевшего подростка ввиду его тяжелого состояния пока не представляется возможным.
Комментарии
Доброта и сострадание- это духовные скрепы современной России. Ежедневно в этом убеждаюсь...
что-то многовато сегодня чернухи. затмение влияет?
25.01.2019 16:36
- гость -
что-то многовато сегодня чернухи. затмение влияет?
--------
Других новостей, дорогие россияне, для вас нет