Неизвестные пытались сжечь заживо 15-летнего школьника в Москве

В Москве неизвестные пытались сжечь заживо 15-летнего учащегося одной из школ на северо-западе столицы, сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел вечером 24 января на улице Берзарина. Злоумышленники сначала облили мальчика неустановленной жидкостью, а потом подожгли.

Школьника доставили в городскую больницу. Врачи диагностировали ожоги 98% тела. Актуальная информация о состоянии пострадавшего неизвестна. По факту случившегося проводится проверка.

Источник ТАСС сообщил, что ученик 9 класса госпитализирован с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени.

Правоохранители ищут потенциальных очевидцев случившегося. Взять более детальные показания у потерпевшего подростка ввиду его тяжелого состояния пока не представляется возможным.