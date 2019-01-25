День открытых дверей для бизнеса проведут в городах Алтайского края

День открытых дверей для бизнесменов и представителей юрлиц проведут специалисты Кадастровой палаты и Управления Росреестра по Алтайскому краю, сообщают в ведомстве.

Деловым людям предлагают проконсультироваться по вопросам, входящим в компетенцию присутствующих экспертов.

В частности, они смогут узнать о кадастровой цене на землю и объекты недвижимости, а также об использовании электронной подписи и других полезных нюансах.

Кроме того, участникам расскажут как можно уменьшить финансовые и временные затраты при кадастровом учете и регистрации прав.

Можно обращаться с вопросами и по конкретным ситуациям. Например, найти интересующий объект на кадастровой карте или выбрать кадастрового инженера.

Мероприятие пройдет 30 января с 14:00 до 16:00 во всех городах Алтайского края по следующим адресам: Алейск (Советская, 100а), Барнаул (Северо-Западная, 3а), Бийск (Советская, 217а), Заринск (Союза Республик, 21), Камень-на-Оби (Ленина, 72б), Новоалтайск (Партизанская, 16), Рубцовск (Арычная, 8) и Славгород (Ленина, 134/1).