Жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, в результате чего последний скончался.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в ноябре прошлого года 36-летняя обвиняемая с сожителем распивали спиртное в компании знакомых в своей квартире.

"После того, как мужчина забрал принадлежащие женщине деньги для приобретения спиртного, она ножом причинила ему резаную рану ноги. Несмотря на то, что гости просили обвиняемую вызвать скорую помощь, женщина этого не сделала, мотивировав тем, что уже имеет условный срок за ранее совершенное преступление. От потери крови на следующий день потерпевший скончался на месте происшествия", — уточняют обстоятельства преступления в СКР.

Известно, что сожители вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Ранее их ограничили в родительских правах на троих малолетних детей, забрав их в детский дом.

Также установлено, что женщина неоднократно избивала сожителя и уже была осуждена за причинение ему вреда здоровью.