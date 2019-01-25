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"Ответственность на мне": назначения в алтайском спорте обернулись скандалом

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Министр Алексей Перфильев откровенно рассказал о кадровых перестановках в алтайском спорте

Фото: Алексей Перфильев/правительство Алтайского края

Руководитель недавно образовавшегося министерства спорта Алтайского края Алексей Перфильев провел первую большую пресс-конференцию на этом посту, где откровенно рассказал журналистам о тех проблемах, которые годами копились и не решались в отрасли.

Целый пласт вопросов, которые интересовали журналистов, касался перестановках в алтайском хоккее, произошедшие на прошлой неделе. Так в начале января общим собранием краевой федерации хоккея избран новый руководитель – Максим Рябцев. До этого президентом федерации был Евгений Щербаков и к его работе давно были нарекания. Кроме того, тренерский штаб хоккейного клуба "Алтай" отправлен в отставку после серии поражений. Андрей Соловьев и Евгений Баланов были освобождены от занимаемых должностей. Новым главным тренером команды назначен временно Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.

Алексей Перфильев откровенно признался, что за этими перестановками стоит именно он и задача — пересмотреть работу многих федераций, которые годами "ничего не делали". Многие из них якобы ведут пассивную работу. За некоторые вещи, которые творились в алтайском спорте, министру даже стыдно. Так из федерального бюджета Алтайскому краю выделяются около 250 миллионов рублей на строительство хоккейных площадок, но федерация даже не смогла толково предложить, как распорядиться этими средствами.

В ходе беседы Алексей Перфильев узнал от журналиста "Российской газеты" интересные факты о новом тренере "Алтая" Александре Климове и его довольно плохой репутации в хоккейной среде. В частности, о судимости за мошенничество и о якобы подделанном дипломе о высшем образовании. Для министра такая информация стала полной неожиданностью и он пообещал журналистам провести проверку в ближайшее время.

"В любом случае, вся ответственность на мне. Возможно, на тот момент, не имея действующую федерацию, не было возможности проработать вопрос настолько, чтобы предложить безоговорочную кандидатуру. Полученный сигнал и по диплому, и по судимостям, безусловно, будет отработан. Если это факт, то он не сопоставим с дальнейшей карьерой. Если информация не подтвердится, то будем наблюдать за профессиональными качествами человека", — пояснил Алексей Перфильев.

При этом непонятна судьба директора ХК "Алтай" Дмитрия Чекалина и директора СШОР Павла Еремеева. У обоих контракт заканчивается 31 декабря. Будут ли они продлены — неизвестно, но Алексей Перфильев сообщил, что по этим двум кандидатурам особых вопросов нет и они, скорее всего, получат время для того, чтобы зарекомендовать себя.

Как подтвердил глава ведомства, подобные встряски отраслей будут и по другим видам спорта. Так наша восходящая звезда Яна Кирпиченко, как выяснилось, получила звание Мастера спорта международного класса по ходатайству Красноярской федерации лыжного спорта. Дело в том, что Алтайская федерация не получила аккредитацию.

"Стыдно просто", — прокомментировал эту информацию министр.

На очереди волейбол, футбол и баскетбол. Если тренерских отставок в ВК "Университет", "АлтайБаскет" или "Динамо" не предвидеться, то к работе федерации у руководителя Минспорта вопросы есть. Так, например, президенту по совместительству главному тренеру ВК "Университет" Ивану Воронкову необходимо решить в какой одной должности он продолжит работу. Нельзя, как уверен министр, сидеть одновременно на двух стульях.

Высказался Алексей Перфильев и по развитию футбола в Алтайском крае, где так же не все гладко. Здесь же опять вопросы к работе федерации, которая должна быть активнее. В прошлом году работа экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина в качестве руководителя федерации вызывала нарекания и он переизбирался на эту должность, что называется, "на тоненького". Отвечая на вопрос о появлении в Барнауле нового манежа с искустственным полем, который уже несколько лет обещают в РФС, глава Минспорта отметил, что вообще работа в этом направлении на уровне управления по спорту и федерации не велась.

"Арена, конечно нужна, но работа никакая не велась, по крайней мере до Нового года. Я знаю о цифрах, которые планировались. Но, опять же, есть тема федерации футбола, должна быть федеральная поддержка. У меня уже несколько раз спрашивали, что у нас там получается. А что получается, когда ничего не делали?", — объяснил министр.

В целом журналисты с энтузиазмом отнеслись к ответам Алексея Перфильева и предложили делать такие встречи регулярными.

"Я сдвину ситуацию, а насколько — покажет время. Что-то уже получается, что-то может получиться, что-то может не получиться. Мои предшественники работали в других условиях, ситуация была другая. Моя задача - как у Святого Франциска, мотыжить свой участок. Здесь не нужно изобретать велосипед", — резюмировал министр.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.01.2019 16:19
- гость -

"мотыжить", а, что вы хотели - провинция-с.

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