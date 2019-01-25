Российские банки увеличили кредитование населения на 22,8%, компаний – на 5,8%, пишет "Коммерсантъ".

За прошлый год выросли кредиты нефинансовым организациям и весьма значительно физическим лицам, говорится в материале ЦБ "О развитии банковского сектора РФ в 2018 году" (.pdf).

Портфель ценных бумаг за прошедший год вырос на 2,4% преимущественно за счет увеличения на 4,4% вложений в долговые ценные бумаги.

В 2018 году количество нелегальных кредиторов в России уменьшилось почти на треть – до 6,5 тыс. Однако объем выданных ими займов вырос на 15%, приблизившись к 115 млрд руб.

Ранее ЦБ заявил, что в 2018 году россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.