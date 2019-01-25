Подробности столкновения грузовиков на трассе Алтай — Кузбасс в Залесовском районе сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое мужчин.

В Госавтоинспекции уточнили, что по имеющейся информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200, при совершении обгона в зоне, где это запрещено, выехал на встречную полосу.

Водитель двигавшегося во встречном направлении грузовика ЗИЛ, уходя от столкновения, в результате также выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "УРАЛ".

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ЗИЛа.

Также в ГИБДД уточнили, что авария произошла на 93 километре трассы Алтай — Кузбасс, а не на 89-м километре, как это сообщалось ранее.

Выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.