Подробности столкновения грузовиков на трассе Алтай — Кузбасс в Залесовском районе сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое мужчин.
В Госавтоинспекции уточнили, что по имеющейся информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200, при совершении обгона в зоне, где это запрещено, выехал на встречную полосу.
Водитель двигавшегося во встречном направлении грузовика ЗИЛ, уходя от столкновения, в результате также выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем "УРАЛ".
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ЗИЛа.
Также в ГИБДД уточнили, что авария произошла на 93 километре трассы Алтай — Кузбасс, а не на 89-м километре, как это сообщалось ранее.
Выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
Комментарии
Водитель ЗИЛа спасая жизнь нарушителю, сам стал виновником аварии.