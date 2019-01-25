Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20%, говорится в опубликованных на сайте Минсельхоза материалах.

Отмечается, что средневзвешенная оптовая цена на курятину в январе составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8% больше, чем год назад.

В опте на 14 января зафиксирована цена в 152,7 рубля за килограмм. Это на 22,4% дороже, чем в 2018 году.

В комментарии РБК в Минсельхозе разъяснили, что главная причина подорожания – прошлогодняя вспышка птичьего гриппа, из-за которой пострадали сразу несколько отечественных производителей.

Опрошенные изданием производители назвали еще несколько причин. В частности, речь идет о снижении объемов импорта, а также о росте цен на корма и топливо. Свою роль сыграл и "эффект низкой базы" в виде слишком низких цен в начале 2018 года.

По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4% к январю 2018 года, свинина – на 8%.