Выходные в Алтайском крае начинаются с весьма морозной погоды – днем 26 января в регионе будет до -15 градусов.

"В северо-западных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят -5...-10 градусов, в восточных районах до -15 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 13-18 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице будет -8...-10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Отметим, что в ближайшие дни в крае продолжится похолодание, а в ночь на понедельник, 28 января, в регионе температура понизится до -37 градусов.