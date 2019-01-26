Фото: avito.ru

Двухэтажный коттедж из красного керамического кирпича площадью 260 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом построен по дизайн-проекту. На первом этаже находится кухня-гостиная, гостевая комната, санузел. На втором этаже расположены две спальни и санузел. Уровни дома соединяет деревянная лестница.

Также имеется просторный подвал с котельной и комнатой для бильярда. На участке площадью 17 соток растут 18 сосен. На территории имеется баня с комнатой отдыха, а также площадка для отдыха.