Фото: АлтГУ

День российского студенчества, который отмечают по всей стране 25 декабря, в Алтайском госуниверситете уже не первый год празднуют с большим размахом. И это понятно: в опорном вузе обучаются тысячи студентов со всей России и стран Европы и Азии, поэтому специально для лучших из лучших в холле концертного зала АлтГУ в рамках V Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая прошло специальное мероприятие с песнями, танцами и поеданием вкусного пряника в форме зачетной книжки. Поздравить студентов, участвующих в форуме, пришли основатели первого российского университета императрица Елизавета Петровна и Михаил Ломоносов. Вместе с ними – красотка-студентка опорного вуза по имени Татьяна.

Пусть не шальная, но императрица приехала в вуз в царской повозке, которая была запряжена лошадью. Перед входом в галерею Universum ее встретили бойцы стройотрядов АлтГУ, представители студактива вуза и все желающие. С поздравительной речью к студентам обратился первый проектор по учебной работе Евгений Шваков, который пожелал хороших отметок и успехов во всех сферах жизни.

В дальнейшем всех гостей праздника стали угощать полуметровым медовым пряником в форме зачетки. То, как студентка Татьяна эффектно разрезала пряник на пару с Евгением Шваковым, не могло оставить равнодушными всех гостей, которые выстроились в очередь не столько отведать угощения со сгущенкой внутри, сколько лишний раз полюбоваться на девушку.

О том, как отпраздновали День российского студенчества, смотрите в нашем фоторепортаже.