Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания во главе со спикером Александром Романенко посетили алтайское предприятие "СиСорт", которое занимается производством оборудования для сортировки сыпучих продуктов – фотосепараторов. Народным избранникам продемонстрировали производство, показали "поющий фотосепаратор", который исполняет различные мелодии, а также новую разработку предприятия – сортировщик для мусора "Экосорт". Подобный аппарат – первый в России, он, по словам разработчиков, справляется с теми же задачами, что и импортные аналоги, однако стоить будет на 20-30% дешевле. По словам Романенко, сейчас депутаты знакомятся с алтайскими предприятиями, чтобы сформировать меры поддержки промышленности региона.

– Развитие любой территории в первую очередь зависит от того, насколько бизнес готов к инвестициям и какими темпами растет экономика. Сейчас мы изучаем предприятия Алтайского края, чтобы понять, какие меры поддержки предложить, чтобы промышленность развивалась.

Наибольший интерес у депутатов вызвал новый аппарат, который компания "СиСорт" готовится запустить в серийное производство. Это сортировщик для мусора "Экосорт", в него предприятие инвестировало 15 миллионов рублей. В течение ближайшего года "СиСорт" планирует поставить на российский рынок один-два таких аппарата. В перспективе, по оценкам исполнительного директора компании Виталия Савинкова, спрос на это оборудование будет расти.

– Уже сейчас в России зарегистрировано около двухсот региональных операторов по работе с ТБО, половина из них будет заниматься переработкой мусора, это наши потенциальные клиенты, – говорит Савинков, – с каждым годом их количество и, как следствие, запрос на подобное оборудование будут расти.

Сортировщик "Экосорт" благодаря современным камерам анализирует попадающий на ленту продукт по внутренним свойствам. Он, например, может выбрать из потока мусора определенного вида пластик, стекло или бумагу, что существенно облегчает дальнейшую переработку. За час аппарат способен отсортировать 4 тонны пластиковых бутылок. Это примерно дневной объём такого вида мусора для барнаульского полигона ТБО. Если говорить о других видах отходов, то производительность самых мощных "Экосортов" составит 30 тонн в час. Сейчас с таким объемом справляются не менее 90 человек, которых можно будет освободить от грязной и неприятной работы.

– В рамках "мусорной реформы" нам важна сортировка отходов, чтобы впоследствии их перерабатывать, – отметил Романенко. – Компания "СиСорт" готова по заказу выпустить установки любой конфигурации и формата, чтобы разделять мусор на составляющие.

Отметим, компания "СиСорт" создана на Алтае в 2007 году. Предприятие имеет офисы в ряде городов России и девять представительств за границей. Треть оборудования идет на экспорт.