Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, просили ли власти Венесуэлы финансовой или военной поддержки Москвы в связи с попыткой насильственного захвата власти оппозицией, сообщает РИА "Новости"
В минувший четверг президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке легитимного правительства латиноамериканской страны.
Он также не исключил, что причиной беспорядков в стране стали внешние силы, которые своими действиями нарушили нормы мирового права.
По мнению Путина, противоборствующим сторонам нужно начать переговоры, чтобы преодолеть междоусобицу в обществе.
Столкновения оппозиции и сторонников действующего правительства Венесуэлы продолжаются уже не первый день. Лидер противников президента Мадуро председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны и пообещал собрать новое правительство и провести новые выборы.
Также он подчеркнул, что готов предоставить амнистию действующему правительству, если оно встанет на сторону Конституции и не будет мешать наводить порядок в стране.
Мадуро заявил, что беспорядки организовали США, которые пытаются привести к власти управляемого ими политика. В ответ Катар расторг дипломатические отношения с Вашингтоном и потребовал, чтобы американские дипломаты покинули территорию страны.
Мадуро пользуется большой поддержкой военных. Министр обороны Венесуэлы уже заявил, что действия оппозиционных сил являются попыткой государственного переворота.
Комментарии
Ехал бы Песков вместе с Путиным Венесуэлу поднимать, в России они уже все сделали
Чует Пыня концовочку