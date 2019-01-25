Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, просили ли власти Венесуэлы финансовой или военной поддержки Москвы в связи с попыткой насильственного захвата власти оппозицией, сообщает РИА "Новости"

В минувший четверг президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро заявил о своей поддержке легитимного правительства латиноамериканской страны.

Он также не исключил, что причиной беспорядков в стране стали внешние силы, которые своими действиями нарушили нормы мирового права.

По мнению Путина, противоборствующим сторонам нужно начать переговоры, чтобы преодолеть междоусобицу в обществе.

Столкновения оппозиции и сторонников действующего правительства Венесуэлы продолжаются уже не первый день. Лидер противников президента Мадуро председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны и пообещал собрать новое правительство и провести новые выборы.

Также он подчеркнул, что готов предоставить амнистию действующему правительству, если оно встанет на сторону Конституции и не будет мешать наводить порядок в стране.

Мадуро заявил, что беспорядки организовали США, которые пытаются привести к власти управляемого ими политика. В ответ Катар расторг дипломатические отношения с Вашингтоном и потребовал, чтобы американские дипломаты покинули территорию страны.

Мадуро пользуется большой поддержкой военных. Министр обороны Венесуэлы уже заявил, что действия оппозиционных сил являются попыткой государственного переворота.