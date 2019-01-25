Врачи оценивают состояние московского подростка, который чуть заживо не сгорел, как крайне тяжелое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в медицинских кругах.

"Он лежит в ожоговой реанимации. Состояние крайне тяжелое, подключен к дыхательному аппарату", — рассказал собеседник агентства.

Происшествие случилось 24 января. 15-летний школьник был вместе с еще двумя подростками в жилом доме по улице Берзарина, когда получил ожог 98% тела.

Подростка немедленно доставили в больницу, где ему оказывается всевозможная помощь.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.