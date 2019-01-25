Правительство не поддержало введение платы за регистрацию гаджетов

Вице-премьер правительства России Максим Акимов в ходе совещания "Лидеры цифрового развития" заявил, что правительство одобряет законопроект о регистрации мобильных телефонов и других гаджетов по IMEI-номерам, но намерено настаивать на отсутствии платы при проведении этой процедуры, сообщает "Интерфакс".

Акимов подчеркнул, что с содержанием текста законопроекта пока он знаком только из материалов СМИ, но уже может сказать, что выступает против пункта об уплате денег за регистрацию.

Саму идею вице-премьер оценил положительно, по его словам, это позволит ограничить воровство гаджетов, что негативно скажется на криминальном рынке. Кроме того, положительной стороной регистрации станет переход национальной безопасности на новый уровень.

Автор законопроекта о регистрации мобильных телефонов и других гаджетов сенатор Людмила Бокова заявила, что закон нацелен на борьбу с кражами и мошенничествами. Платной услуга регистрации станет не для всех. Она пояснила, что сейчас в гаджетах и различных системах связи граждане хранят данные личных счетов и паролей, что представляет интерес для злоумышленников.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин заявил, что в случае принятия инициативы регистрация IMEI-номеров электронных устройств займет около трех лет.

По его словам, новые аппараты будут вноситься в базу автоматически, а уже действующие гаджеты граждане смогут зарегистрировать в течение трех лет. Процедуру регистрации вводят поэтапно, чтобы не оставлять россиян без связи.

Ранее сообщалось, что законопроект внесут на рассмотрение депутатов в ближайшее время. Начало регистрации запланировано на февраль этого года. В тексте документа говорится, что процедура будет платной, но сумма не превысит 100 рублей.