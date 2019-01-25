Скабеева написала жалобу в Совет Европы после инцидента с Березой

Российская журналистка Ольга Скабеева написала жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи, сообщает RT.
Скабеева обратила внимание на молчание западных СМИ и политиков и подчеркнула, что в случае подобного происшествия с иностранным журналистом реакция наверняка была бы другой.
"В этой ситуации они набрали в рот воды", — заявила Скабеева.
Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ Скабееву сначала толкнул один из журналистов. После этого таким же образом поступил депутат Рады Борислав Береза — он помешал задать вопрос о россиянах, удерживаемых на территории Украины.
За Скабееву заступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сказал, что Береза рискует получить пощечину от настоящего мужчины, если не извинится перед журналисткой.
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а потом выяснится, что это просто постановка для люмпенов Украины и России.