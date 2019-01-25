В Алтайском крае 15-летняя жительница Рубцовска обвиняется в крупной краже, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в сентябре 2018 года обвиняемая после школы пришла в гости к своей однокласснице. Увидев в спальной комнате прозрачную коробочку с золотыми изделиями, она решила похитить ценности.

"Подросток незаметно положила коробочку в карман своей куртки и ушла домой. В дальнейшем похищенное было сдано в ломбард, а полученные денежные средства несовершеннолетняя потратила на покупку мобильного телефона и развлечения", — говорится в сообщении.

Девочка причинила родителям подруги материальный ущерб в крупном размере на сумму почти 270 тысяч рублей, отмечает следствие.

О пропаже стало известно через несколько дней, тогда потерпевшие подали заявление в правоохранительные органы.

Дело направлено в суд. Подросток поставлена на профилактический учет.