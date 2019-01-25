Стали известны подробности поджога московского школьника

Горючую жидкость, которая стала причиной обширных ожогов московского школьника, принесли его друзья, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, трое подростков пили пиво в подъезде дома на северо-западе столицы. При этом у одного из них была бутылка с керосином.

В какой-то момент пострадавший юноша вспыхнул. Что стало причиной возникновения огня пока неизвестно.

Информация о том, что его подожгли пока проверяется. Приятелей пострадавшего сейчас опрашивают.

ЧП произошло вечером в минувший четверг. СМИ сообщили, что неизвестные облили мальчика горючей жидкостью и подожгли. Сейчас пострадавший находится в больнице с ожогами 98% тела. По факту проводится проверка.