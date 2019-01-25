Россиянин Павел Шаповалов, проживающий в Таиланде, хочет подать в суд на издания, которые опубликовали его фото в новостях об угонщике самолета, следовавшего рейсом Сургут — Москва, сообщает РИА "Новости"

"Планирую, конечно… Что мог бы посоветовать СМИ? Ответ очевиден: проверять информацию", — заявил Шаповалов, который оказался полным тезкой угнавшего лайнер мужчины.

Россиянин раскритиковал журналистов, которые "не утруждают себя проверкой информации". По его словам, история негативно повлияла на его жизнь. В частности, она плохо сказалась на здоровье мамы Павла.

Также он был вынужден закрыть свой профиль в социальной сети в "ВКонтакте". После обнародования его фото в СМИ он стал получать множество сообщений. Были даже весьма неприятные: "пару сотен проклятий и угроз". Однако нашлись и те люди, кто ему сопереживал и поддерживал.

Шаповалов признался, что уже полгода не был в Ханты-Мансийском автономном округе, поскольку все это время живет в Таиланде. Адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков считает, что у Павла есть возможность выиграть суд против изданий. Это может произойти, если он правильно оформит иск и соберет доказательную базу.

Случай с угоном самолета, выполнявшего рейс Сургут — Москва, произошел 22 января. Один из пассажиров потребовал изменить курс полета и отправиться в Афганистан. Под предлогом дозаправки борт сел в Ханты-Мансийске. Там мужчину задержали. Хулиганом оказался 41-летний Павел Шаповалов. Он живет вместе с матерью в Югре, в селе Угут. В настоящее время он арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".