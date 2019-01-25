В Алтайском крае 46-летний житель Рубцовска обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает региональный СК.

По данным следствия, 15 ноября 2018 года между обвиняемым и его сожительницей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора.

"Мужчина, недовольный постоянными оскорблениями в свой адрес, на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес женщине один удар ножом в область живота. С проникающим ножевым ранением 64-летняя потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь скончалась", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Дело направлено в суд.