Муравьи спасли девушку от изнасилования в Индонезии

Лесные муравьи спасли 16-летнюю жительницу индонезийского острова Сулавеси от соседа-насильника, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Daily Mail.

19 января 29-летний отец двоих детей Тони Ираван пригласил свою несовершеннолетнюю соседку на автомобильную прогулку. Ничего не подозревающая девушка согласилась. Ираван отвез ее в лес и попытался изнасиловать.

На помощь девушке пришли муравьи. Насильник оттащил свою предполагаемую жертву в кусты, где жила колония черных муравьев — они очень агрессивны и всегда яростно защищают свое жилище, а их укусы очень болезненны.

Насекомые набросились на людей. Девушка смогла сбежать. В ближайшем поселении вызвали полицию.

Иравана задержали. Согласно индонезийским законам, за попытку изнасилования ему грозит до 15 лет заключения.