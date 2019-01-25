Цены на хлеб в ближайшее время могут вырасти на 6-7%, пишет РБК со ссылкой на ассоциацию производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз".

Российский зерновой союз сообщил, что одна тонна пшеницы, которую используют для производства муки, в январе этого года стоит 13 400 рублей, год назад — 8 200 рублей.

Глава Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что повышение цен коснется и муки. Так, килограмм пшеничной муки высшего сорта в Центральной России стоит 18,5 рубля, что на 5 рублей больше, чем в январе прошлого года. Общий рост цены составил 37%.

В Сибири годовой рост еще выше — 45%. Если в прошлом январе жители отдавали за килограмм муки 12 рублей, то в этом цена составила уже 17,4 рубля.

Как пояснил директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, точные размеры повышения станут понятны только после февраля.

Цены на хлеб из муки высшего сорта за прошлый год выросли на 5% — с 69,45 рубля до 72,92 рубля. Такие данные привел Росстат.

Ранее эксперты полагали, что повышение цены на хлеб может растянуться на весь год. Но сейчас эксперты говорят о повышении в ближайшие месяцы.