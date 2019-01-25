20 тысяч рублей женщина откладывала на собственные похороны / Фото: stavropol.sledcom.ru

В Ставропольском крае задержали троих подозреваемых в убийстве 97-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает СК по Ставропольскому краю. Опубликовано видео допроса молодых людей.

Нападение в селе Курсавка произошло 10 января. Злоумышленники проникли в дом через окно, накрыли женщину одеялом и жестоко избили. Через два дня она скончалась в больнице.

Добычей налетчиков стали 20 тысяч рублей, отложенные женщиной на собственные похороны.

Следователи выяснили, что весной подозреваемые устанавливали в доме пластиковые окна и уже тогда похитили у женщины 120 тысяч рублей, а меньше чем через год решили еще раз ее ограбить. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

Сейчас с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об их аресте.