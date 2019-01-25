Кадры ликвидации нарколаборатории в Подмосковье показала ФСБ

Центр общественных связей ФСБ обнародовал видеозапись операции по ликвидации нарколаборатории в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

На кадрах видно, как оперативники проникают в помещение, добираются до самой лаборатории. В ней находится множество пластиковых и стеклянных сосудов, соединенных шлангами, а также канистры и батарея из электрических насосов.

На полу и подносах разложено большое количество синтетических наркотиков. В соседней комнате – две гидропонические системы и заросли конопли.

Ранее ФСБ сообщила, что при ликвидации нарколаборатории в частном доме в Подмосковье обнаружили десятки килограммов наркотиков и миллионы рублей наличными.