Россия готова взять на себя роль посредника в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина.

"Мы заявили, что если наши усилия будут востребованны, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет", – сказал дипломат.

По его словам, Россия готова к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным не обращался с просьбой о предоставлении финансовой или военной помощи республике.

Сам Мадуро заверил, что не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.