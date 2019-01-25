В "Единой России" не поддерживают идею платной регистрации мобильных телефонов и других устройств с выходом в интернет, сообщил замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

Ревенко уверен, что инициатива может ограничить свободу общения и является попыткой ввести "надуманные поборы" с людей, сообщается на сайте партии.

"Мобильная связь и интернет давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому любые инициативы, связанные с ограничением свободы общения между людьми и доступности пользования устройствами с выходом в интернет, мы считаем недопустимыми. Это попытка ввести надуманные поборы с людей. Партия выступает против подобной инициативы", – говорится в сообщении ЕР.

Ранее против платной регистрации всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору (IMEI) высказался вице-премьер Максим Акимов.

При этом саму идею учета мобильных устройств Акимов считает правильной: "Это позволит бороться с хищениями и дать новый уровень национальной безопасности".

Ранее сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию всех устройств с выходом в интернет – от мобильных телефонов до счетчиков ЖКХ. Таким образом, по их мнению, будет решена даже проблема идентификации устройств, которые используют террористы. Авторы инициативы подсчитали, что стоимость обязательной регистрации не превысит 100 руб. В ближайшее время проект планируется внести в Госдуму.