За 2018 год реальные доходы россиян упали на 0,2%, таким образом, несмотря на усилия властей, население России уже пятый год подряд становится беднее, пишет URA.RU.

Как сообщается в исследовании социально-экономического положения населения от Росстата, сильнее всего доходы граждан упали в ноябре 2018 года.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году россияне обеднели на 0,7% с учетом инфляции.

Реальные доходы граждан падают с 2014 года (-0,7%). В 2015 году денег у населения стало меньше на 3,2%, в 2016 – на 5,8%, а в 2017 – на 1,7% от показателей предыдущих лет.

Ранее со ссылкой на результаты исследования холдинга "Ромир" сообщалось, что в 2018 году зарплата повысилась лишь у 10% работающих россиян. У 6% – доходы снизились.