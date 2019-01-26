Стрелку Часов Судного дня оставили в двух минутах от конца света

Журнал Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" в этом году не стал переводить условную стрелку Часов Судного дня, оставив ее на времени 23:58 — в двух минутах от конца света, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что принятое решение "следует воспринимать не как знак стабильности, а как серьезное предупреждение лидерам и гражданам всего мира".

Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

"Сложившаяся ситуация в области международной безопасности, которую мы считаем отклонением от нормы, длится уже более двух лет. Это состояние столь же тревожно, как и самые опасные времена холодной войны, и характеризуется непредсказуемым и изменчивым ландшафтом кипящих разногласий, которые увеличивают вероятность возникновения крупного военного конфликта",— уверены ученые.

По мнению сотрудников "Бюллетеня", человечество столкнулось с двумя основными угрозами — ядерное оружие и изменение климата, которые лишь усугубились в 2018 году "в результате более широкого использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире". Из-за этого будущему цивилизации угрожает чрезвычайная опасность, уверены ученые.

В январе 2018 года стрелку Часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед. Поводом для этого ученые назвали рост напряженности в мире,— в частности, продолжающиеся ядерные испытания Северной Кореи. Так близки к апокалипсису люди были лишь однажды — в 1953 году. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб.