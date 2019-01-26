Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что вопрос о введении социальных норм по электропотреблению для населения закрыт, сообщает "Интерфакс".

Вопрос о введении социальных норм на электричество правительство снова начало обсуждать минувшей осенью. Изначально планировали сохранить базовый тариф для населения до 300 киловатт-час в месяц. Все что могло быть потрачено сверх этого, оплачивалось по повышенным нормам.

Козак заявил, что причиной стало уже действующее повышение финансовой нагрузки на граждан. В частности, повышение НДС, которое привело к росту цен на товары и услуги.

"Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет", — пояснил вице-премьер.

Он заявил, что власти примут другие меры для повышения эффективности работы электросетевого комплекса. В качестве примера он привел перекрестное субсидирование между промышленными потребителями и решение вопроса с необоснованным и избыточным резервированием мощности, которое потом просто не используется.

По его словам, добросовестные потребители, которые зарезервировали электроэнергию, платят за тех, кто зарезервировал энергию с запасом, но использовать не стал.

Козак назвал эту ситуацию катастрофой, так как содержание всего хозяйства содержат "Россети", которые вынуждены в этой связи поднимать тарифы.

Премьер подчеркнул, что решение этих вопросов позволит снизить непроизводственные издержки электросетевых компаний.