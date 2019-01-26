Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала Bloomberg заявил, что ситуация, которая сложилась в Венесуэле, не окажет влияния на экономику России.

Орешкин подчеркнул, что у Москвы и Каракаса есть определенное сотрудничество по некоторым сферам (к примеру, в нефтяной промышленности), но эффект от событий в Венесуэле на экономический рост России близок к нулю.

Говоря о росте экономики России, министр подчеркнул, что в прошлом году ВВП вырос на 2% по сравнению с показателем 2017 года.

"По нашим оценкам, декабрь — это где-то рост 1,9% к уровню прошлого года, за весь 2018 год — это 2% роста", — заявил Орешкин, назвав эту ситуацию устойчивой и стабильной.

Он также отметил, что в наступившем году рост ВВП замедлится до 1,3%. В качестве причины он назвал замедление всей мировой экономики и увеличение ставки НДС.