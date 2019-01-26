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Толкнувший Скабееву украинский журналист не собирается извиняться

, ИА "Амител"
Журналист заявил, что он поступил так, как должен был поступить любой на его месте

Фото: russia.tv

Редактор портала "Европейской правды" из Украины Сергей Сидоренко отказался извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой, которую мужчина толкнул в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на Facebook-страницу. Журналист написал, что якобы поступил так, как должен был поступить любой на его месте, добавив при этом, что ему нечем гордиться.

Издание отмечает, что Сидоренко не отрицает, что нарушил правила, ссылаясь на то, что у него "сдали нервы". Он признал неправоту, заявив, что готов понести наказание. Но депутат Рады Борис Береза, который также толкнул и оскорбил Скабееву, в комментариях заявил, что Сидоренко за его поступок "ничего не будет".

Напомним, инцидент произошел пресс-подходе вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко в рамках заседания ПАСЕ. Береза и Сидоренко толкали ведущую ток-шоу "60 минут", когда она пыталась задать вопрос об удерживаемых Киевом россиянах.

По словам самой Скабеевой, она никого не провоцировала, а представитель украинской делегации в ПАСЕ повел себя как дикарь и мало вменяемый человек.

После произошедшего съемочная группа "России 1" направила официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи, но пресс-служба организации все еще никак не отреагировала.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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