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Из-за снегопада, который должен обрушиться на Москву в выходные, "Аэрофлот" отменил свыше 130 рейсов в/из "Шереметьево". Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на сайт авиакомпании.

Издание уточняет, что отменены 68 рейсов в субботу, 26 января, и 63 рейса в воскресенье, 27 января.

Также изменено время вылета более 150 рейсов в/из "Шереметьево". Компания сообщает об этом пассажирам. Прибывших на регистрацию обеспечат в аэропорту всем необходимым.

По данным центра погоды "Фобос", в выходные в столице РФ ожидается снегопад, после которого высота сугробов увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. Согласно прогнозу, снег будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (примерно с 12:00 26 января до 9:00 28 января).