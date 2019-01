В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

В национальном парке Shallotte River Swamp Park, штат Северная Каролина, аллигаторы вмерзли в лед. Видео с зимующими рептилиями опубликовало издание The Charlotte Observer.

На кадрах видно, что животные находятся в замерзшей воде, предусмотрительно оставив над поверхностью ноздри.

Как рассказал управляющий парком Джордж Говард, аллигаторы чувствуют, когда наступает момент замерзания воды, и замирают. По его словам, рептилии погружаются в состояние, подобное зимней спячке.

Alligators in one North Carolina swamp have proven it was no fluke last winter, when they survived a cold snap by freezing themselves in place with their noses above the ice. It has happened again. pic.twitter.com/ovnuxefc5Q