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В первый год после окончания вузов 28% выпускников не нашли работу в России в прошлом году. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на вице-премьера Татьяну Голикову.

"На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована система мониторинга трудоустройства выпускников, по данным которой в 2018 году в целом по Российской Федерации трудоустроились в первый год после окончания университета 72% выпускников ВУЗов", – заявила Голикова после обсуждения со студентами и молодыми учеными реализацию национальных проектов.

Она уточнила, что доля таких выпускников МИСиС равна 80%.

Также вице-премьер отметила, что действующая система мониторинга не позволяет установить, сколько выпускников вузов трудоустроились по полученной специальности, почему не все трудоустраиваются в соответствии с профессией, и насколько полученная ими специальность востребована на рынке труда.

Голикова добавила, что данные вопросы нуждаются в изучении. По ее словам, в 2022 году будет проведена модернизация системы мониторинга трудоустройства выпускников вузов. В результате "можно будет отслеживать трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, <...> учитывать специфику региональных рынков труда, мнение работодателей о качестве подготовки выпускников, пришедших к ним на работу по окончании вуза".

По словам вице-премьера, это приведет к повышению эффективности прогнозирования потребности кадров в разных отраслях и планирования контрольных цифр приема, в том числе на целевое обучение.