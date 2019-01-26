Фото: altairegion22.ru

В Барнауле 24 января прошло торжественное открытие гостиницы "Алтай", в котором поучаствовали начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых, а также замглавы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что "Алтай" сохранил исторический облик фасада здания, внутри осталась широкая парадная лестница, уникальная лепнина и люстра, а также колонны с капителями в холлах этажей.

Химочка отметил, что здание гостиницы имеет богатую историю. "Отрадно, что инвесторы сегодня уделяют повышенное внимание таким объектам", – добавил он, подчеркнув, что на территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город" появилось достойное место для размещения путешественников.

Завотделом по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина отметила, что гостиница стала 29-м памятником старины, который восстановили за последние четыре года.

В пресс-службе напоминают, что гостиница "Алтай" была построена в 1941 году. Это типичный образец гостиницы советских городов конца 1930-х – начала 1940-х годов.

Над проектом работали архитекторы Виктор Казаринов и Аркадий Баранский. В здании присутствуют черты стиля неоклассицизма и ар-деко.