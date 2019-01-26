Суббота, 26 Январь, 11:57

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,92
€ 74,63
245035
Обь
3см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяПеремены в правительстве Алтайского края
Новости

Россия зафиксировала высокую активность военных спутников США

, ИА "Амител"
Целью маневров спутников является слежение за другими военными аппаратами

Фото: spacenews.com

Российские средства слежения зафиксировали массовые перемещения военных спутников GSSAP (США) на геостационарной орбите. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Астрокосмического научного центра (АНЦ).

Маневр спутников производится для того, чтобы следить за другими военными аппаратами.

Агентство отмечает, что в 2014–2016 годах на орбиту были выведены четыре спутника GSSAP (Программа ситуационной осведомленности на геостационарной орбите).

Они ведут мониторинг и контролируют космическое пространство в интересах ВВС Соединенных Штатов.

Согласно официальной информации, они располагаются рядом с геостационарной орбитой высотой более 35 тысяч километров и снимают другие спутники при помощи оптико-электронной аппаратуры.

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) выявила множество маневров у всех четырех спутников GSSAP.

В частности уточняется, что запущенный в 2014 году американский аппарат совершил уже свыше 400 перемещений, сближаясь с другими военными спутниками США.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:50
СМИ: банк Англии отказался выдать президенту Венесуэлы $1,2 млрд золотом 0
11:27
В Барнауле рецидивист задержан полицейскими за автомобильную кражу 0
10:56
Россия зафиксировала высокую активность военных спутников США 0
10:25
В Барнауле открыли гостиницу "Алтай" после реконструкции 0
09:57
Почти 30% выпускников не смогли найти работу в РФ за год после окончания вузов 0
09:27
В США аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов 0
08:51
"Аэрофлот" отменил более 130 рейсов из-за непогоды 0
08:21
Толкнувший Скабееву украинский журналист не собирается извиняться 0
08:06
Николае Чаушеску: история одного диктатора 153
07:50
Китайский Новый год в 2019 году: когда начинается, традиции празднования 0
07:34
Инструкция: как записать ребенка в первый класс в 2019 году 0
07:19
Когда "Киберпонедельник" в России и как правильно купить товар в этот день 0
07:03
Усадьбу с бильярдом и 18 соснами на участке продают в Барнауле за 15 млн рублей 0
06:48
Видит детей и проезжает мимо: жительница Барнаула пожаловалась на маршрутку 1
06:32
Зато не как у всех: подборка сумасшедшего дизайна интерьеров 2
06:17
Выходные в Алтайском крае начинаются с мороза, снега и сильного ветра 0
06:01
Студенты АлтГУ в честь праздника съели "зачетку" и пообщались с Ломоносовым 0
03:56
Орешкин: влияние событий в Венесуэле на экономику России близко к нолю 0
02:48
Козак: вопрос по нормам электропотребления для населения закрыт 0
01:21
Муравьи спасли девушку от изнасилования в Индонезии 0
00:24
Стрелку Часов Судного дня оставили в двух минутах от конца света 0
23:38
Кличко не смог выговорить слово "digitalization" на международном форуме 0
23:31
Добродушный маламут покорил летевших с ним в самолете пассажиров 0
23:04
Кадры ликвидации нарколаборатории в Подмосковье показала ФСБ 0
22:49
"Единая Россия" назвала платную регистрацию смартфонов "надуманными поборами" 0
22:22
Россия готова выступить посредником между властями и оппозицией Венесуэлы 0
22:01
Росстат пришел к выводу: реальные доходы россиян падают пятый год подряд 2
21:44
Задержаны подозреваемые в убийстве женщины-ветерана из-за 20 тысяч рублей 0
21:32
Производители хлеба спрогнозировали к марту рост цен на 6-7% 0
21:11
Житель Алтая убил сожительницу из-за постоянных оскорблений в свой адрес 0
20:51
Россиянин планирует засудить СМИ за "угонщика самолета" рейса Сургут – Москва 0
20:36
Стали известны подробности поджога московского школьника 1
20:18
Алтайский подросток обвиняется в крупной краже золота в прозрачной коробочке 0
19:51
Скабеева написала жалобу в Совет Европы после инцидента с Березой 1
19:44
Правительство не поддержало введение платы за регистрацию гаджетов 0
19:08
Коротко о главном: дело "Изумрудного", борьба депутатов и Дворец спорта
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 января
18:49
СМИ сообщили о состоянии подростка, который чуть не сгорел заживо в Москве 0
18:31
Песков: Венесуэла не просила военной поддержки России 2
17:50
День открытых дверей для бизнеса проведут в городах Алтайского края 0
17:33
Курица "полетела": мясо кур подорожало на 20% в России 7
17:25
Автомобильные транспортировки зерна рискуют прекратиться из-за низких тарифов 2
17:15
ГИБДД Барнаула объявила трехдневную охоту на пьяных водителей 1
17:03
ЦБ: банки увеличили кредитование населения на 22,8% 3
16:52
Когда в Алтайском крае начнут праздновать 90-летие Шукшина 1
16:40
Запретный обгон и ДТП на встречке: подробности аварии на трассе Алтай – Кузбасс 2
16:31
Управляющие компании хотят обязать установить датчики утечки газа в домах 7
16:22
Мэр поручил вручную удалять наледь с проблемных тротуаров Барнаула 6
16:14
Барнаулец истек кровью и умер, получив ранение ноги от своей сожительницы 2
16:11
"Ответственность на мне": назначения в алтайском спорте обернулись скандалом 5
16:02
Неизвестные пытались сжечь заживо 15-летнего школьника в Москве 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.