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Российские средства слежения зафиксировали массовые перемещения военных спутников GSSAP (США) на геостационарной орбите. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ Астрокосмического научного центра (АНЦ).

Маневр спутников производится для того, чтобы следить за другими военными аппаратами.

Агентство отмечает, что в 2014–2016 годах на орбиту были выведены четыре спутника GSSAP (Программа ситуационной осведомленности на геостационарной орбите).

Они ведут мониторинг и контролируют космическое пространство в интересах ВВС Соединенных Штатов.

Согласно официальной информации, они располагаются рядом с геостационарной орбитой высотой более 35 тысяч километров и снимают другие спутники при помощи оптико-электронной аппаратуры.

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) выявила множество маневров у всех четырех спутников GSSAP.

В частности уточняется, что запущенный в 2014 году американский аппарат совершил уже свыше 400 перемещений, сближаясь с другими военными спутниками США.