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Барнаульские полицейские задержали 24-летнего горожанина, которого подозревают в краже из автомобиля. Барнаулец уже был ранее судим, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Молодой человек проник в автомобиль, который был припаркован рядом с жилым домом по улице Гоголя и не закрыт, а затем похитил из него аккумулятор.

Пострадавший 48-летний владелец авто обратился с заявлением в органы внутренних дел. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность преступника и место сбыта похищенного имущества. Аккумулятор был найден и изъят в пункте приема аккумуляторов.

Отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Барнаульцу грозит до двух лет лишения свободы.