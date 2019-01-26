В пятницу, 25 января, на территории курорта "Белокуриха-2" официально открыли горнолыжный комплекс "Гора Мишина". На сегодня это самый высокогорный лыжный комплекс на территории Алтайского края, он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, сообщил во время открытия заместитель гендиректора по стратегическому развитию "Курорта Белокуриха" Олег Акимов.

Открывшийся комплекс включает в себя две километровые трассы, которые понравятся и начинающим любителям горного катания и настоящим профессионалам. Рядом оборудована тюбинговая трасса для тех, кто пока предпочитает кататься на санках и "ватрушках".

Перепад высот составляет 225 метров.Ширина трасс 60 и 85 метров. Трассы соответствуют самым высоким критериям, а потому здесь можно проводить соревнования международного уровня. В частности, трассы нового курорта аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом.И здесь уже готовы принять первые соревнования.

Кроме того, этот горнолыжный комплекс привлекателен и туристов-горнолыжников со всей России, а также зарубежья, отметил заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

"Это масштабный проект государственно-частного партнерства. Трассы соответствуют мировому уровню и дают возможность заниматься не только профессионалам, но и любителям, и начинающим. Уверен, что появление таких точек в Алтайском крае — большая возможность привлечения сюда людей со всей стран и зарубежных туристов", — сказал Степаненко.

Также, по словам зампредседателя, сегодня спортивный туризм весьма привлекателен и для инвесторов, в том числе самых "неожиданных". А власти региона, месте с "якорным" инвестором ЗАО "Курорт Белокуриха" сделали очень многое, чтобы заинтересовать других инвесторов: "Это то направление, которое сегодня может быть интересно для самых неожиданных инвесторов. Очень многие вкладывают свои средства в развитие спортивной инфраструктуры даже не в местах своего присутствия. Благодаря федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма сюда подведены все коммуникации, которые позволят инвесторам заходить сюда и строить новые объекты. <...> Якорный инвестор заинтересован, чтобы строились новые объекты, санатории, чтобы как можно больше людей смогли сюда приехать", — отметил Степаненко.

Также он признался, что трассы Мишиной горы интереснее, чем в Красноярске: "Здесь есть преимущество — склоны длиннее, интереснее".

За несколько дней до открытия на Мишиной горе был доделан бугельный подъемник. с его монтажом возникли ряд трудностей: работать приходилось в сильные морозы, кроме того, замедляло ход и работ и то, пришлось долбить скальную породу.

"Скальный грунт очень тяжелый, для строителей было сложно. То, что обычно делали за день, здесь делали три-четыре дня" — рассказал шефмонтаж Николай Литвинов, доставивший оборудование для подъемника из Самары (фирма ООО "Скада").

Сейчас подъемник работает и готов принять до 1,2 тысяч человек в час. Цена вопроса: 800 рублей за день, либо 200 рублей в час. сообщил директор горнолыжного комплекса "Гора Мишина" Владислав Меркулов. Больше всего гостей на комплексе ожидают в выходные и праздничные дни. А "пик", рассчитывают, придется на новогодние каникулы следующего года. В ближайшее время не комплексе намерены завершить работы по освещению и приобрести оборудование для искусственного оснежения. Это позволит комплексу не зависеть от капризов погоды, в купе с тем, что трассы расположены на северной стороне горы, продлит горнолыжный сезон с ноября до середины апреля.

Для гостей курорта оборудована парковка на 600 автомобилей. У подножия горы работает кафе, есть и прокат спортивного инвентаря.

Добавим, в день открытия горнолыжного комплекса "Гора Мишина" шел снегопад, однако это не испугало любителей горно катания. Многие приехали вместе с детьми. В их числе Ирина и Максим, жители Белокурихи. "На самом деле мы уже приезжали сюда кататься. Сейчас, когда появился подъемник, удовольствия, конечно, стало больше. На следующие выходные ждем друзей из-под Иркутска, повезем их сюда. Да и другие наши друзья, которые живут за пределами Алтайского края, наслышаны о новом комплексе и тоже обещают нас навестить этой зимой. Так что будем кататься. И здесь на самом деле нам очень нравится", — рассказал Ирина.

Справка: "Белокуриха-2" — строящийся новый туристический курорт, масштабный проект государственно-частного взаимодействия в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы". Расположен на высоте 800 метров над уровнем моря в 5 км на юго-запад от г. Белокуриха в предгорьях Горного Алтая.