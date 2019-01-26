Фото: ranpress.ru

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области проведут проверку качества еды в местных школах. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на официальный сайт.

Напомним, что ранее в Сети школьники выложили видео, на котором показаны странные макароны и старое яблоко, которые детям давались в школе № 10 в Юрге.

Одна из девочек, комментируя пищу, сказала: "Как собакам прям".

Как сообщает СК РФ, в ближайшее время будет осмотрено помещение школьной столовой, истребованы сведения из медицинских учреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после питания в столовой.

"Следователи работают с администрацией учебного заведения, опрашивают учеников", — сообщает СК РФ.