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Аналитическое агентство "Автостат" подготовило рейтинг подержанных автомобилей иностранного производства, самых популярных на вторичном рынке в 2018 году. Об этом пишет РИА "Новости".

Лидером рейтинга остается Ford Focus с показателем в 137,5 тысячи автомобилей, проданных на вторичном рынке, что на четыре процента больше, чем в 2017 году. На втором месте расположилась Toyota Corolla с показателем в 105,3 тысячи единиц (рост на три процента). Третью строчку удерживает Hyundai Solaris с показателем в 97,5 тысячи проданных экземпляров и ростом на 22% по сравнению с 2017 годом.

Далее в рейтинге идет KIA Rio, которых на вторичном рынке было продано 87,3 тысячи единиц (рост на 27%), а замыкает пятерку лидеров японский седан Toyota Camry с показателем в 80,3 тысячи экземпляров и ростом в восемь процентов.

В десятку лидеров попали Renault Logan (77 тысяч проданных машин), Chevrolet Niva (72,7 тысячи), Opel Astra (64,2 тысячи), Daewoo Nexia (59,6 тысячи) и Volkswagen Polo (54,6 тысячи).

Отмечается, что в 2018 году общий объем вторичного рынка иномарок в России составил около четырех миллионов автомобилей, что на пять процентов больше, чем в 2017 году.

Ранее эксперты агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых автомобилей в Москве в прошедшем году. Так, на первом месте оказался KIA Rio (13 тысяч проданных экземпляров), за ним следует Volkswagen Polo (11,9 тысячи), а тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris (8,8 тысячи машин).