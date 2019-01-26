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Известный композитор из Франции Мишель Легран умер в возрасте 86 лет. Об этом в субботу, 26 января, пишет ТАСС, ссылаясь на Agence France-Presse.

Пресс-представитель музыканта уточнил, что Леграна не стало ночью в Париже.

Легран — единственный композитор, который завоевал три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии свыше 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и иных фестивалей. Самыми известными его работами являются музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и другие.

В марте прошлого года француз получил почетный знак "За вклад в российскую культуру".