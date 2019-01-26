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Подростка, который устроил стрельбу днем рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания отправили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на краевое региональное СК.

Уточняется, что вскоре школьницу изберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

15-летнего парня подозревают в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений: он успел лишь несколько раз выстрелить в воздух и пустую машину, а затем вызванный сотрудниками школы участковый отобрал у подростка ружье. Никто в результате произошедшего не пострадал.

В субботу, 26 января, задержанного допросят в присутствии адвоката и законного представителя. Согласно предварительной информации, инцидент мог произойти из-за конфликта с одноклассниками.