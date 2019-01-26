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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила концепцию о предустановке мобильных приложений на смартфоны, ввозимые на территорию страны. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на сайт ФАС.

В соответствии с концепцией производители будут обязательно устанавливать отечественный браузер, антивирус, программы геопозиционирования (карты, навигатор) и мессенджер. Требования также коснутся планшетов, ноутбуков и стационарных компьютеров массой до 10 кг.

Концепция уже вызвала критику со стороны участников рынка. По мнению Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Apple, Samsung, Huawei, Google, Philips и др., ФАС "необоснованно предлагает введение мер регулирования высокотехнологичного и высококонкурентного рынка мобильных приложений". Об этом говорится в письме РАТЭК к руководителю ФАС Игорю Артемьеву (документ есть у “Ъ”). По мнению РАТЭК, реализация этих мер "негативно скажется" на развитии этого рынка и "не только не создаст условий для развития конкуренции на рынке приложений для пользовательского оборудования, но, напротив, замедлит его развитие".

Напомним, власти России также готовятся к масштабному внедрению среди чиновников и сотрудников госкомпаний смартфонов на отечественной операционной системе Sailfish. Проект разрабатывается по поручению президента и подразумевает расходы более 160 млрд руб. в ближайшие четыре года. Основными бенефициарами проекта станут совладельцы компании—разработчика Sailfish "Ростелеком" и бизнесмен Григорий Березкин.