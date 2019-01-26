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Россияне возмутились статьей в немецкой газете о блокаде Ленинграда

, ИА "Амител"
Журналистка издания возмутилась героизацией памятной даты

Фото: baltnews.lt

Журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung назвала опасной героизацию жертв блокады Ленинграда. Ее материал приурочен к празднованию 75-й годовщины события. В России публикация вызвала резкую реакцию, пишет РИА Новости.

В статье под названием "Москва злоупотребляет памятью о Ленинграде" Зильке Бигальке отмечает, что в это воскресенье, 27 января, в Петербурге пройдет военный парад в честь 75-летия снятия блокады. Журналистка считает, что торжества неуместны, когда речь идет о масштабной трагедии.

"В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти", — цитирует агентство слова журналистки.

Также Бигальке назвала блокаду "больным местом" в истории РФ. Журналистка также признает, что блокада была организованным вермахтом геноцидом, в результате которого "погибло более миллиона человек". Но, как она отметила, после войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы назвать случившееся именно так.

Бигальке отмечает, что власти России до сих пор "представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам".

"То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 1990-е годы", — добавила она.

В Германии понятие "геноцид" вытеснили, а в РФ его подвергли цензуре, продолжает она.

"В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы гораздо раньше задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже давно спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники. Вопрос, который редко задается, потому что в России до сих пор есть люди, которые почитают Сталина", — пишет Бигальке.

Журналистка назвала блокаду "одним из самых чудовищных преступлений вермахта", о котором в Германии долгое время вообще не вспоминали. При этом она считает представление ее жертв как людей, которые отдали жизнь за победу русского народа, кажется ей опасным.

"Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно", — заключила она.

Материал журналистки раскритиковали российские парламентарии. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте написал: "не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли".

Также немецких журналистов быть аккуратнее в словах призвал депутат Думы от Петербурга Сергей Боярский. Он подчеркнул, что их мнение относительно российских праздников должно интересовать граждан РФ в последнюю очередь.

"Что касается реакции наших немецких партнеров, я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела", — цитирует агентство его слова.

Он напомнил, что для жителей Петербурга день снятия блокады равнозначен Дню Победы, в связи с чем в городе проходит военный парад.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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