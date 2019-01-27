Алтайский край погружается в период морозов под -40 градусов

Алтайский край погружается в период сильных морозов – в течение дня 27 января придет похолодание, а в ночь на понедельник температура опустится до -37 градусов.

Днем в воскресенье, согласно данным алтайского ЦГМС, в отдельных районах ожидается снег, метель, на дорогах гололедица. Днем будет -8…-13 градусов, местами -18…-23 градуса с похолоданием в течение дня.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 18-23 метров.

В ночь на 28 января в регионе будет -25…-30 градусов, местами -32…-37 градусов. В восточных районах края снег, метель, на дорогах гололедица, местами изморозь. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывы до 15 метров.