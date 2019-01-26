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Сибирячка обвиняет полицейского в нападении на ее отца-инвалида

, ИА "Амител"
Инцидент произошел после того, как страж порядка поинтересовался, почему собака мужчины без намордника

Фото: riafan.ru

Жительница Новосибирска Снежана рассказала в Instagram о том, что ее родителей избил полицейский. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Уточняется, что инцидент произошел в начале января. Родители девушки пошли в аптеку с собакой. К ним подошел полицейский, от которого, по словам родителей сибирячки, "исходил резкий запах алкоголя" и спросил, почему их собака без намордника.

"Родители, понимая, что он не в должном виде: глаза "стеклянные", мимика и движения заторможены, форменное обмундирование было нараспашку, пояснили, что намордник не одели на собаку по той причине, что она на коротком поводке, и пошли в сторону нашего дома. Полицейскому это не понравилось, он побежал за моими родителями, повалил моего папу на колени и стал наносить удары руками и ногами со всей силы в область головы и затылка, а также по другим частям тела", – цитирует издание слова Снежаны.

Также она рассказала, что страж порядка нанес удары ее матери и собаке. На шум потасовки пришли сестра сибирячки с другом, попытались выяснить, что произошло. Затем попросили полицейского показать свое удостоверение, но не дождались этого.

"Дальше моего папу забрали в полицейский участок. Там мы выяснили, что на моих родителей собирают дело по ст. 318 УК РФ (наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Мой папа – инвалид II группы по сердцу, в отделении полиции ему стало плохо и сотрудники полиции не хотели вызывать ему скорую помощь", – добавила сибирячка.

В ГУ МВД России по НСО заявили, что все было иначе. По их словам, полицейский действовал по закону. Собака была бойцовской породы (стаффордширский терьер),  без намордника, на длинном поводке (около 4 метров). На замечание правоохранитель получил в ответ ругательства, а когда предложил собаководу пройти в отдел, тот проигнорировал требование, к тому же собака укусила полицейского, добавляют в пресс-службе.

Отмечается, что собаковод от врачебной помощи отказался, а проверка состояния участкового показала, что он трезв.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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